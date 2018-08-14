Астанчанку оштрафовали на 336 700 тенге за "рахмет"

Постановлением Специализированного межрайонного административного суда Астаны указанная гр-ка признана виновной по ст. 676 КоАП РК.

Жительницу Астаны оштрафовали на 336 700 тенге за 2000 тенге, которые она передала чиновнику за оказанную помощь в сдаче налоговой отчетности, сообщает Zakon.kz.

Об этом инциденте сообщил главный специалист отдела администрирования косвенных налогов Управления государственных доходов по Есильскому району.

Управлением внутренней безопасности Департамента государственных доходов по г.Астана были собраны материалы в отношении по факту предоставления незаконного материального вознаграждения.

В последующем сотрудниками ДАГДСиПК в отношении жительницы Астаны составлен административный протокол по ст. 676 КоАП РК и направлен на рассмотрение в судебные органы.

Постановлением Специализированного межрайонного административного суда Астаны указанная гр-ка признана виновной по ст. 676 КоАП РК.

За дачу взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу лично или через посредника предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 367 Уголовного Кодекса РК.

Не влечет уголовной ответственности передача лицу, за ранее совершенные им законные действия подарка в сумме или стоимостью, не превышающей двух месячных расчетных показателей (4810 тенге), если совершенные этим лицом действия не были обусловлены предварительной договоренностью, но влечет административную ответственность по ст. 676 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

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