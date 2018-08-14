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«Ливерпуль» отправил в полицию видео, где Салах пользуется смартфоном за рулем

Салаху грозит штраф в размере 200 фунтов стерлингов и получение шести штрафных очков на водительские права.

Фото : RT14 августа 2018, 14:39

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" поставил полицию Мерсисайда в известность о видео, на котором форвард команды Мохамед Салах пользуется мобильным телефоном за рулем автомобиля, сообщает Р-спорт.

На видео, которое появилось в Twitter, видно, что футболист пользуется телефоном, находясь за рулем своего автомобиля, пока двигается в пробке. Как отмечает Daily Mail, за данное правонарушение Салаху грозит штраф в размере 200 фунтов стерлингов и получение шести штрафных очков на водительские права.

"Клуб после обсуждения с игроком уведомил полицию Мерсисайда о видео и обстоятельствах, в которых оно было сделано. Клуб поговорил с игроком и будет разбираться со всеми последствиями в закрытом режиме. Ни клуб, ни игрок больше не будут давать никаких комментариев по данному делу", - заявил представитель "Ливерпуля".

Полиция, в свою очередь, подтвердила, что была уведомлена о видео и что оно передано в соответствующий отдел. Салах в прошедшем сезоне сыграл 52 матча в составе "Ливерпуля", забил 44 мяча и был признан лучшим футболистом сезона в английской премьер-лиге.


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