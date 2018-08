«Ливерпуль» отправил в полицию видео, где Салах пользуется смартфоном за рулем

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" поставил полицию Мерсисайда в известность о видео, на котором форвард команды Мохамед Салах пользуется мобильным телефоном за рулем автомобиля, сообщает Р-спорт.

На видео, которое появилось в Twitter, видно, что футболист пользуется телефоном, находясь за рулем своего автомобиля, пока двигается в пробке. Как отмечает Daily Mail, за данное правонарушение Салаху грозит штраф в размере 200 фунтов стерлингов и получение шести штрафных очков на водительские права.

Полиция, в свою очередь, подтвердила, что была уведомлена о видео и что оно передано в соответствующий отдел. Салах в прошедшем сезоне сыграл 52 матча в составе "Ливерпуля", забил 44 мяча и был признан лучшим футболистом сезона в английской премьер-лиге.

Liverpool striker Mo Salah has been referred to the police by his club after he was apparently filmed using a mobile phone at the wheel of his car. pic.twitter.com/dLxO0AiLfj