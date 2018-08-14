В ЧП с лифтом в Алматы обвинили самих пострадавших

После проведения всех экспертиз дело было закрыто.

В компании «Алматылифт», к кому относится жилой комплекс «Акбулак» в Алатауском районе, рассказали о результатах расследования и озвучили причины инцидента в лифте с падением мужчины в шахту, передает МИА «Казинформ».

«Лифт остановился, может, из-за сбоя электропитания или перегруза. Людей было больше, чем положено, да еще и с покойником. Лифт мог остановиться, такое бывает - это механизм, техника. Пассажиры должны были позвонить. В лифте есть кнопка аварийного вызова. Даже если соединения не будет, есть дублирующие номера мобильных и городских телефонов. Через 5-10 минут застрявшим пассажирам бы помогли. Во-вторых, недалеко располагалась база аварийной службы. Вместо этого они начали выламывать двери. Так как большая часть кабины стояла на пятом этаже, они начали вырывать двери на 5-м этаже. А после тщетных попыток, взялись за 4-й этаж. Открыли двери и оттуда начали вылезать самостоятельно через щель в 40 см. Через эту щель тело покойного вытаскивали. Последний человек, который вылезал, оступился и улетел в шахту», - рассказал первый заместитель генерального директора ТОО «Алматылифт» Максим Телицкий.

Расследованием инцидента в Акбулаке занималась районная полиция и управление государственной инспекции труда и миграции Алматы. После всех экспертиз, дело закрыто.

«Со стороны жильцов допущено полное несоблюдение правил пользования лифтом. Эти лифты каждый месяц проходят проверку. Проводится каждый год капитальный ремонт, все это регистрируется в органах ЧС. Нанесенный ущерб составил порядка 800 тыс. тенге. И ущерб, по сути, должен возмещать пострадавший. Но дело закрыли. Обычно при наличии нашей вины дело передают в РУВД. Если виноват пострадавший - дело закрывают. Инспекция труда все документы проверила, наша вина полностью исключена», - добавил он.

В «Алматылифт» также отметили, лечение пострадавшего на контроле компании.

«После того, как этот случай произошел, наш директор обратился к главврачу больницы. Мы сразу подключились. Родственникам сразу сказали, что лечение берем на себя. Хотя мы это не должны были делать. Решили по-человечески отнестись. Будем ли мы подавать в суд? Это решение остается за нашим учредителем. Если честно, мы хотели бы, чтобы был прецедент, и люди задумались, прежде чем выламывать двери. Можно было бы позвонить или дождаться приезда аварийной службы. И этого бы не случилось. Еще лифт стоит 2-3 дня, страдают другие жильцы. Такой же случай произошел на Жандосова - Сулейманова. Мужчина также выломал двери, а после предъявил претензии к лифтовой компании, нашим партнерам. Хотя лифтерам не звонил. А когда компания предъявила счет за причиненный ущерб, скрылся. Да, есть недобросовестные компании, но грести всех под одну гребенку, неправильно», - заключил представитель ТОО «Алматылифт»

Напомним, ЧП произошло 7 августа в 9-этажном ЖК «Акбулак» в Алматы. 33-летний мужчина упал в шахту лифта после того, как попытался вылезти из застрявшего между этажами лифта. Он был доставлен в больницу с несколькими переломами ребер, левой ключицы и голени. Жители отмечали, что лифт не раз ломался, и у него часто заклинивало двери.

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