БРК снижает ставку финансирования несырьевых экспортеров в рамках программы "Нұрлы жол"

Содействие развитию казахстанского несырьевого экспорта является одним из направлений деятельности БРК.

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура Холдинга "Байтерек") снижает ставку финансирования в рамках поддержки казахстанского несырьевого экспорта по Программе "Нұрлы Жол". Конечная ставка вознаграждения для заемщиков теперь составляет не более 8% вместо ранее действовавшего максимального значения в размере 9% годовых.

Условия предоставляемого предэкспортного финансирования в рамках программы:

- Возобновляемая кредитная линия предоставляется на цели приобретения сырья и материалов для производства готовой продукции с последующим экспортом;

- Целевая отрасль – обрабатывающая промышленность;

- Наличие экспортного контракта (- ов);

- Срок кредитования – от 1 года до 3 лет, валюта займа – тенге;

- Минимальная сумма займа – 1 млрд тенге.

"Содействие развитию казахстанского несырьевого экспорта является одним из направлений деятельности Банка. Мы будем рады расширению охвата несырьевых экспортеров, новым клиентам БРК, которые смогут воспользоваться возможностью увеличивать экспортную выручку, таким образом внося свой вклад в повышение экспортного потенциала несырьевого сектора экономики нашей страны", - отметил Старший банкир Дирекции по работе с клиентами (ДРК) БРК Владимир Ли.

Юридические лица, заинтересованные в открытии предэкспортных кредитных возобновляемых линий, могут обращаться в ДРК Банка по следующим контактным данным: +7 7172 79 26 11 (Владимир Ли, Динара Рскельдина, Ербол Салимбаев).

В целях поддержки несырьевого экспорта в рамках программы Банк привлек с 2015 года по настоящее время 95 млрд тенге долгосрочных кредитных ресурсов, включая 65 млрд тенге заимствований из Национального фонда. С учетом возобновляемого финансирования по состоянию на 1 августа Банком было принято решение о финансировании 16 предприятий для осуществления предэкспортных операций на общую сумму 90,9 млрд тенге. Таким образом, Банком в рамках программы была оказана поддержка экспорту таких товаров, как силовые трансформаторы, подстанции, титановые слябы, трубы, арматура, жесть, цинк, свинец, медь, желтый фосфор, триполифосфат натрия, аммофос, глинозем, растительное масло, молочная продукция, чай, соки, кондитерские изделия.

АО "Банк Развития Казахстана" - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития.

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