В Шымкенте по горячим следам задержан угонщик

Как оказалось, хозяин авто сам невольно способствовал совершению преступления.

Очередного угонщика, воспользовавшегося беспечностью автовладельца, задержали полицейские Шымкента, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

Как следует из сообщения ведомства, с заявлением об угоне в дежурную часть Абайского ОП ДВД Шымкента обратился местный житель. По его словам, неизвестный преступник похитил его автомобиль марки «ВАЗ», припаркованный на одной из городских улиц.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые установили, что автоугонщик воспользовался беспечностью хозяина «ВАЗ», оставившего ключи в машине, и уехал в неизвестном направлении.

В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции Абайского ОП задержали подозреваемого, местного жителя. Вещественные доказательства изъяты. По факту угона автомашины проводится досудебное расследование.

Чтобы не стать жертвой автомобильных воров, полицейские предлагают соблюдать несколько простых советов:

Оборудуйте автомобиль противоугонными устройствами и, оставляя его, даже ненадолго, обязательно пользуйтесь «противоугонками».

Никогда не оставляйте ключи в замке зажигания.

Всегда закрывайте машину, даже если покидаете ее ненадолго.

Не оставляйте ценные вещи, деньги и документы в автомобиле. Особенно – на видном месте.

По возможности оставляйте автомашину на охраняемых стоянках.

Если все-таки случился угон вашего автомобиля, не медлите с обращением в полицию: чем раньше вы обратитесь за помощью, тем более высока вероятность возвращения вашей машины.

Не забывайте, что помимо права на имущество, у каждого владельца есть и обязанность обеспечить его сохранность. Если вовремя побеспокоиться о безопасности своего автомобиля, это станет самой действенной профилактической мерой.

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