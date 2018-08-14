Турция вводит бойкот на электронику из США

Турецкая лира продолжает стремительно обесцениваться.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна на фоне санкций со стороны США начнет бойкот американской электроники.

Об этом он заявил во время выступления на симпозиуме перед собственной "Партией справедливости и развития" 14 августа, передает AFP.

"Мы принимаем технические меры, необходимые экономике. Наши казначейство и Министерство финансов и все связанные с ними учреждения работают днем и ночью по этому вопросу. Мы внимательно следим за всем процессом", - заявил Эрдоган.

Он считает, что для преодоления кризиса Турция будет поощрять всех инвесторов, которые продолжают вкладывать средства в экономику его страны. Вчера на встрече перед турецкими послами он отметил, что в обесценивании лиры виноваты "экономические террористы".

Как сообщалось, турецкая лира продолжила свое стремительное падение. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал жителей страны менять золото и доллары на лиру. Это стало реакцией главы государства на падение курса национальной валюты до исторического минимума. "Те, у кого есть доллары или золото под подушками, должны обменять их на лиры в наших банках. Это национальная внутренняя битва", - заявил Эрдоган. Он надеется, что граждане прислушаются к его призыву. "Это будет ответ моего народа тем, кто ведет против нас экономическую войну", - пояснил турецкий президент.

Такой стремительный обвал произошел вследствие ухудшения отношений между США и Турцией. Штаты ввели санкции и требуют турецкие власти освободить американского пастора, которого обвиняют в связях с Фетхуллахом Гюленом, которого считают организатором неудавшегося переворота в Турции летом 2016 года. Больше читайте здесь:

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