Австралиец 14 часов смотрел фильмы с Николасом Кейджем и прозрел

Люк Бакмастер посетил ночь кино «Кейдж-а-фон» в рамках Мельбурнского кинофестиваля.

Австралийский кинокритик Люк Бакмастер посетил ночной марафон фильмов с участием актера Николаса Кейджа и прозрел. Об этом он написал в колонке для The Guardian во вторник, 14 августа.

По его словам, он посетил ночь кино «Кейдж-а-фон» в рамках Мельбурнского кинофестиваля. В программу вошло семь лент, которые сменяли друг друга на протяжении 14 часов. Среди отобранных для показа картин были «Мэнди», «Воспитывая Аризону», «Воздушная тюрьма», «Поцелуй вампира», «Плетеный человек», «На запад от красной скалы» и «Сумасшедшая езда». Бакмастер заявил, что публика восклицала при каждой известной цитате актера. В какой-то момент он понял, что зрители восторгаются не отдельными эпизодами, а всей карьерой артиста целиком.

«Я пришел на "Кейдж-а-фон" фанатом Кейджа. А ушел с новым, вновь обретенным почитанием и теперь считаю его одним из любимых актеров. Разве есть на свете другой актер, настолько же оригинальный и особенный?» — заявил Бакмастер.

Он добавил, что в руках Кейджа «мультяшные моменты переполняются реальными эмоциями, а реальные эмоции становятся мультяшными». Критик также отметил, что Кейдж интересен даже тогда, когда фильм с его участием не представляет собой ничего.

В 2017-м в сети открыли «клетку пыток» с непрерывной трансляцией фильмов Николаса Кейджа. В трансляцию попали эпизоды из таких картин, как «Скала», «Плетеный человек», «Без лица» и «Плохой полицейский».

Николас Кейдж — американский актер, продюсер и режиссер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус». Получил известность благодаря лентам «Покидая Лас-Вегас», «Угнать за 60 секунд», «Адаптация» и «Воздушная тюрьма».

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