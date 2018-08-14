52 спортсмена из Туркестанской области выступят на Летних Азиатских играх

Ранее с Азиатских игр спортсмены области не возвращались без золотых медалей.

С 18 августа по 2 сентября в Индонезии пройдут XVIII Летние Азиатские игры. Честь Национальной сборной Казахстана защитят более 400 спортсменов, из них 52 из Туркестанской области, сообщает пресс-служба акима области.

В целом, ранее с Азиатских игр спортсмены области не возвращались без золотых медалей. К примеру, на Азиатских играх, прошедших в 2014 году в Инчхоне спортсмены из нашей области завоевали 5 золотых, 6 серебряных и 17 бронзовых медалей. В этом году им поставлена та же задача.

Отметим, что в Индонезии золотые медали намерены завоевать Кайрат Ералиев и Бекдаулет Ибрагимов (бокс), Тимур Хайдаров, Тимофей Емельянов, Сергей Емельянов, Евгений Алексеев (гребля и каноэ), Отгонцэцэх Галбадрах (дзюдо). Кроме того, свой вклад в общую копилку должны внести мастера по пулевой и стендовой стрельбе, представители тхэквондо и каратэ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!