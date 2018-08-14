В Алматы закрылся еще один автопарк

Это уже четвертый городской автопарк, ушедший с рынка пассажирских перевозок.

Учредители компании ТОО «Автобусный парк «Достранс», перевозившего горожан по маршрутам №№ 41,74, 123, решили снять свои автобусы с линии. В ассоциации предприятий пассажирских перевозок Алматы сообщили, что это связано с финансовыми вопросами, передает МИА «Казинформ».

По мнению, президента ассоциации предприятий перевозчиков Сабита Аманбаева, себестоимость перевозки одного пассажира стоит больше 80 тенге.

«С каждой оплаты проезда еще есть выплаты программе «Онай» - это 10%. Кроме того, сейчас дорожает все. В частности, солярка, техобслуживание самого транспорта и запчасти, которые расходуются быстро. И все это негативно отражается на содержании автопарка. И это только одно предприятие, а ведь с начала года закрывается уже четвертый автопарк», - говорит Сабит Аманбаев.

По его словам, компании-перевозчики должны поддерживаться акиматом города.

«Как выживать автопаркам? Нет субсидирования, нет выплат по разнице стоимости проезда и ее себестоимости. Солярка зимой будет еще дороже. И это характерно не только для перевозчиков Алматы. Это решение (об уходе с рынка - прим. редакции) приняли сами учредители, потому что им уже не на что содержать парк», - отметил Сабит Аманбаев.

Он считает, что уход с рынка пассажирских перевозок уже четвертого автопарка можно было бы избежать, если бы они получали субсидии. До этого закрылись ТОО «Таксомоторный парк», ТОО «Сант», ТОО «Нуржас Транс».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!