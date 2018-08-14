Работницу банка нашли мертвой в Алматы
Проводятся экспертизы.
Фото : newtimes.kz14 августа 2018, 17:33
Несколько дней женщина числилась без вести пропавшей, передает NewTimes.kz.
31-летняя Мадина, сотрудница банка, 28 июля ушла с работы и домой не пришла. Ее искали родные, волонтеры и полицейские.
Сегодня волонтеры сообщили, что Мадину нашли мертвой. У нее остались двое маленьких детей.
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Вместе с тем в полиции заявили, что выводы о причинах смерти женщины делать рано.
"Видимых признаков насильственной смерти не было. От чего погиб человек — пока говорить рано. Сейчас проводятся соответствующие экспертизы", — сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
В полиции уточнили, что тело женщины было найдено в Бостандыкском районе неделю назад.
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