Работницу банка нашли мертвой в Алматы

Проводятся экспертизы.

Несколько дней женщина числилась без вести пропавшей, передает NewTimes.kz.

31-летняя Мадина, сотрудница банка, 28 июля ушла с работы и домой не пришла. Ее искали родные, волонтеры и полицейские.

Сегодня волонтеры сообщили, что Мадину нашли мертвой. У нее остались двое маленьких детей.

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Вместе с тем в полиции заявили, что выводы о причинах смерти женщины делать рано.

"Видимых признаков насильственной смерти не было. От чего погиб человек — пока говорить рано. Сейчас проводятся соответствующие экспертизы", — сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

В полиции уточнили, что тело женщины было найдено в Бостандыкском районе неделю назад.

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