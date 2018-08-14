Генпрокуратура выявила ряд серьезных нарушений в работе частных судоисполнителей

Республиканских судебных исполнителей уличили в нерациональном использовании средств, нарушениях при проведении проверок заявителей, а также их игнорировании и многом другом.

Генеральная прокуратура провела проверки деятельности Республиканской палаты частных судебных исполнителей и оператора единой электронной торговой площадки по вопросам организации исполнительного производства. В результате были обнаружены грубые нарушения законности объектов, сообщает Zakon.kz cо ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Во-первых - вмешательство в процесс распределения исполнительных производств между частными судебными исполнителями. Выборочными проверками выявлено 2,5 тысячи таких фактов, при этом перспективные исполнительные листы распределялись 20-ти частным судебным исполнителям в различных областях. Вместе с тем, исполнительные документы о взыскании алиментов, заработной платы, в доход государства остаются без должного исполнения.

Во-вторых – несвоевременное и формальное рассмотрение актов прокурорского надзора. За указанный период внесено 936 актов надзора, 42 из которых рассмотрены формально. Должных мер реагирования в отношении виновных лиц не предпринято.

В-третьих – выявлено 572 факта нарушений допущенные региональными палатами при рассмотрении обращений физических и юридических лиц. Так, региональной палатой Алматы не даны ответы 35 заявителям по обращениям о незаконных действиях ЧСИ. При этом жалобы поступали систематически, на одних и тех же лиц. Ни по одной из них проверки не проведены, меры не приняты.

В-четвертых – Республиканской палатой несвоевременно блокировался доступ частных судебных исполнителей к системе Автоматизированной информационной системе органов исполнительного производства после приостановления или прекращения действия лицензий. Выявлено 9 таких фактов.

В-пятых – нерационально использовались членские взносы частных судебных исполнителей. С 2015 года штатная численность центрального аппарата Палаты увеличена более чем в 3 раза (с 11 до 34), расходы по выплате зарплаты увеличились с 77 до 197 млн. тенге. Палата, не имея больших финансовых оборотов, содержало в штате 7 бухгалтеров с окладом не менее 220 тыс. тенге. В штат включено 9 специалистов отдела по защите прав и законных интересов ЧСИ (с окладом 140 тыс.). Палата никак не обосновала целесообразность введения таких должностей. Очевидно, что имея высшее юридические образование, ЧСИ могут сами отстаивать и защищать свои права и законные интересы. Взносы ЧСИ в Учебный центр вместо образовательного процесса использовались для выплаты премий сотрудникам Палаты. На это потрачена пятая часть всех поступлений (10 из 50 млн.). В соответствии со ст.149 Закона ЧСИ не вправе заниматься иными видами оплачиваемой деятельности, за исключением научной, преподавательской или творческой деятельности. Выявлены отдельные факты когда работники региональных палат (Астана, ЗКО), получая заработную плату, одновременно занимались исполнением исполнительных документов.

В-шестых - выявлены факты нарушений законности в деятельности единой электронной торговой площадки, повлекшие ущемление прав граждан и организаций при реализации арестованного имущества. Оператор единой электронной торговой площадки игнорирует требования по обеспечению прозрачности и информационной безопасности системы ЭТП. Согласно п. 4 Правил осуществления выбора единой электронной торговой площадки от 5 мая 2015 года №256 (далее - Правила) оператор ЭТП должен обеспечить безопасность, конфиденциальность, защиту сведений и сервисов ЭТП от несанкционированного доступа, прозрачность и открытость проводимых электронных аукционов. Однако эти условия оператором ЭТП не соблюдаются. В 2016 году оператором ЭТП отключены функционалы протоколирования (протокол действий) и мониторинга трафика (подключения пользователей). Теперь в системе нельзя отследить действия (манипуляции), проводить постфактумный мониторинг. Стороннее вмешательство не отображается. Об изменении параметров и функционала ЭТП (которые были при проведении аттестации) уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности оператором ЭТП не проинформирован. Вопрос повторной аттестации не инициирован. Оператор ЭТП привлечен к административной ответственности за нарушение требований в сфере информационной безопасности. Отключением указанных функционалов созданы условия для злоупотреблений и манипуляций. В ходе проверки проведены тестовые аукционы. Эксперимент показал, что в процессе торгов можно заблокировать любого участника аукциона и способствовать победе конкретного лица. К системе имеют доступ посторонние лица. Вход в систему осуществлялся через удаленный доступ с мобильных телефонов. Таким образом в систему заходили 879 раз. Имеющиеся технические недостатки позволяют бесследно совершать любые, в т.ч. неправомерные действия при реализации имущества с торгов. 92% (11 тыс.) торгов проведены методом понижения цены. Стоимость снижена на 82 млрд. тенге (с 203 до 121 млрд.). В большинстве случаев (78%) имущество продавалось дешевле на 20-48%. Треть имущества (2769) продана за полцены. В торгах участвуют и побеждают одни и те же лица, 40 постоянных участников купили 2024 лота, 23 из них – представители банков. Банки участвовали в 4104 аукционах и победили в 2343. Цена в среднем снижена на 30% (с 103 до 71 млрд.). В условиях отсутствия конкурентной среды банки приобрели имущество в 78% выигранных торгов. В 320 случаях подача заявок и онлайн-участие в торгах производилось с одних и тех же локальных сетевых адресов (IP-адрес), принадлежащих банкам. При этом 52 случаях вторые участники, формально обеспечивающие легитимность торгов (торги признаются несостоявшимися, если в них участвует менее двух лиц), тоже являлись работниками банков. По всем этим торгам победителями признаны банки. Цены в среднем снижены на 37% (с 22 до 14 млрд.).

Также выявлены факты способствующие уклонению от уплаты налогов. В период с 2015 по 2017 годы оператором ЭТП заключено 10 договоров оказания услуг с различными индивидуальными предпринимателями. За 2017 год по ним выплачено 220 100 000 тенге. Это 70% дохода (из 330 млн.). Оператор ЭТП подтвердил, что акты выполненных работ подписывались без подтверждающих документов. При этом в качестве контрагентов специально выбирало индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенный режим.

По налоговому кодексу индивидуальные предприниматели платят налог всего 3%, а юридические лица облагаются налогом по ставке 20% (ст.313 НК). Отдельные индивидуальные предприниматели пояснили, что фактически услуги не оказывали. Деньги обналичивались с их счетов, за что они получали 1% от суммы. В настоящее время Комитетом государственных доходов по поручению Генеральной прокуратуры проводится комплексная налоговая проверка.

По указанным фактам Министерством юстиции принимаются комплексные меры по правовому и информационному обеспечению исполнительного производства и деятельности частных судебных исполнителей, а также по привлечению виновных лиц к соответствующей ответственности.

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