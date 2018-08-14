В Алматы освободили похищенную девушку

Об этом сообщили в МВД РК.

Официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев сообщил, что в Алматы в результате успешно проведенной спецоперации сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД города освобождена похищенная 18-летняя девушка, передает Zakon.kz.

Преступление совершено 9 августа группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище и применением оружия. В результате нападения родственник похищенной получил огнестрельное ранение из травматического оружия.

Как отметил представитель МВД, главный подозреваемый задержан. Проводится досудебное расследование.

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