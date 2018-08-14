В Алматы освободили похищенную девушку
Об этом сообщили в МВД РК.
Фото : 7Kanal.co.il14 августа 2018, 18:16
Официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев сообщил, что в Алматы в результате успешно проведенной спецоперации сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД города освобождена похищенная 18-летняя девушка, передает Zakon.kz.
Преступление совершено 9 августа группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище и применением оружия. В результате нападения родственник похищенной получил огнестрельное ранение из травматического оружия.
Как отметил представитель МВД, главный подозреваемый задержан. Проводится досудебное расследование.
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