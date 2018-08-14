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За издевательства мальчика над женщиной-инвалидом оштрафовали его мать

В отношении второго мальчика меры были предприняты минимальные - с его родителями побеседовала полиция.

Фото : скриншот с видео14 августа 2018, 18:31

В полиции Алматинской области сообщили, какие меры приняты в отношении второго мальчика, который наблюдал за другом, издевающимся над женщиной - инвалидом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«10-летний мальчик, который издевался над женщиной, поставлен на учет в ювенальной полиции. Также установлена личность второго ребенка. Он не из Капшагая, приехал в гости из другого региона. В связи с тем, что с его стороны не было агрессивных действий, никаких санкций не принималось. Он должен был остановить своего товарища, но не сделал этого. С его родителями была проведена воспитательная беседа», - сказал руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области Сергей Незнаев.

Ранее сообщалось, что «герой» видеоролика вырос в неполной семье. Его мать одна воспитывает троих детей. Ее привлекли к административной ответственности по статье 127 «Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей». Данная статья предусматривает штраф от 7 до 20 МРП - это от 16 835 до 48 100 тенге.

Напомним, в Казнете появилась видеозапись, на которой запечатлен мальчик, издевавшийся над женщиной - инвалидом. Инцидент произошел в Капшагае.


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