Как разграничили дно Каспия на предмет недропользования

Эксперт подвел итоги Пятого саммита Прикаспийских государств.

Посол по особым поручениям МИД Казахстана Зульфия Аманжолова дала развернутый комментарий по итогам Пятого Каспийского саммита, сообщает Zakon.kz.

- Расскажите о значимости принятой Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

- В заявлении для средств массовой информации по итогам Пятого каспийского саммита Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев охарактеризовал Конвенцию как конституцию Каспийского моря. Это основополагающий документ, на базе которого прибрежные государства будут выстраивать свои взаимоотношения во всех сферах сотрудничества.

Конвенция регулирует весь комплекс вопросов, связанных с правами и обязательствами прибрежных государств в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над ним.

Внесена ясность в вопросах разграничения акватории. Установлены территориальные воды шириной 15 морских миль. Их внешние границы обретают статус государственных. К территориальным водам примыкают 10-мильные рыболовные зоны, где каждое государство обладает исключительными правами на промысел. Рыболовство будет осуществляться на основе согласованных национальных квот. За пределами рыболовных зон сохраняется общее водное пространство. Вне морских государственных границ будет действовать свобода мореплавания для судов под флагами прибрежных стран.

Президенты договорились поставить конкретные задачи министерствам иностранных дел в целях выполнения положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Министерствам иностранных дел поручено сформировать группу высокого уровня по вопросам Каспийского моря. Задачей этой группы на ближайшую перспективу является разработка и согласование Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море.

Главы государств также договорились о необходимости разработки Соглашения о мерах доверия на Каспийском море. Это соглашение должно служить общим целям обеспечения мира и стабильности в регионе.

Президенты прикаспийских стран поставили задачу перед переговорными командами прибрежных государств о завершении работы над Соглашением, направленным на противодействие незаконному промыслу биологических ресурсов Каспийского моря.

Среди значимых документов, подписанных в ходе саммита можно выделить Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве прикаспийских государств, а также Соглашение о сотрудничестве в области транспорта.

Немаловажен для Казахстана и тот факт, что мы определили свою государственную границу по всему периметру территории, то есть если до подписания Конвенции Казахстан имел юридически оформленные сухопутные границы, то Конвенция позволяет Казахстану определить пределы суверенитета и на море.

Наша страна является внутриконтинентальным государством, не имеющим выхода к открытым морям и Мировому океану.

Международными универсальными Конвенциями такими как Конвенция о транзитной торговле внутриконтинентальных государств 1965 года и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года определено право внутриконтинентальных государств на свободу транзита к Мировому океану и открытым морям.

Поскольку не все страны, расположенные на побережье Каспийского моря, являются участниками этих конвенций, нам необходимо было закрепить право доступа к Мировому океану.

Нам удалось достичь согласия о том, что все прибрежные государства будут пользоваться свободой транзита к открытым морям и Мировому океану из Каспийского моря и обратно через территории друг друга. Возможность прокладки подводных кабелей и магистральных трубопроводов по дну Каспийского моря по согласованию со странами через территории которых будет пролегать маршрут таких кабелей и трубопроводов открывает широкие перспективы для диверсификации путей доставки углеводородов на мировые рынки.

- У всех на устах вопрос о разграничении дна Каспия на предмет недропользования. Как регулируется эта проблема?

- Согласно документу, каждое государство реализует суверенные права на недропользование в границах своего сектора дна. Тут нужно сделать подробное пояснение, поскольку Казахстан с сопредельными государствами уже провел значительную работу в этом направлении. Как я уже ранее говорила, к настоящему времени разграничены дно и недра Каспия в его северной и центральной частях. Казахстан заключил соответствующее Соглашение с Россией в 1998 году, а также Протокол к нему в 2002 году. Разграничение дна моря между Казахстаном и Азербайджаном зафиксировано в Соглашении 2001 года и Протоколе к нему в 2003 году. Имеется также казахстанско-азербайджанско-российское Соглашение о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря, подписанное в 2003 году. Договоренность Казахстана и Туркменистана о делимитации дна скреплена Соглашением в 2014 году. После определения в трехстороннем формате, с Азербайджаном и Туркменистаном, района точки стыка линий разграничения участков дна, мы сможем констатировать завершение нашим государством юридического оформления границ суверенных прав на недропользование в Каспийском море.

- Какие еще вопросы обсуждали главы Прикаспийских государств на саммите?

- Серьезное внимание уделено и вопросам охраны окружающей природной среды. По данной проблематике у сторон с самого начала переговоров позиции были наиболее близки. Это позволило согласовать положения, связанные с экологическими аспектами достаточно давно. На базе общих подходов к вопросам сохранения природной среды Каспийского моря в 2003 году сторонами была заключена рамочная Конвенция об охране окружающей природной среды Каспийского моря, так называемая Тегеранская конвенция. Согласно Актауской конвенции, в Каспийском море запрещена любая деятельность, наносящая ущерб биоразнообразию.

Стороны также договорились о правилах осуществления научных исследований в Каспийском море.

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