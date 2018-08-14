В Алматы на несколько дней перекроют часть Тимирязева
Общественный транспорт будет ездить в стандартном режиме
Фото : kolesa.kz14 августа 2018, 19:17
В Алматы планируется на четыре дня перекрыть проезд личного автотранспорта по улице Тимирязева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Согласно официальному сообщению, в связи с дорожно-строительными работами по ул.Тимирязева при реконструкции BRT движение личного автотранспорта от ул. Байзакова до ул. Ауэзова будет временно приостановлено в период с 15 по 19 августа с 09:00 до 19:00. Движение общественного транспорта будет осуществлятся без изменений.
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