Казахстанцам посоветовали заранее запастись углем

Рекомендации дал вице-министр МИР РК Роман Скляр.

Формирование цен на уголь будет на постоянном контроле. Об этом сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр на пресс-конференции в «Үкімет үйі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поскольку на пресс-конференции задавались вопросы по поводу колебаний цен на уголь в регионах, вице-министр порекомендовал гражданам заранее побеспокоиться о приобретении запаса угля на зиму. А также заверил, что формирование цен будет на постоянном контроле.

«Первоначальная цена на уголь формируется непосредственно у борта разреза, включая в себя фиксированные транспортные расходы «Қазақстан темір жолы». И далее - уже торговая надбавка и услуги доставки автомобильным транспортом. Данные вопросы также будут находиться на постоянном контроле, в первую очередь - акимата, комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, а также нашего министерства», - сказал Р. Скляр.

По его словам, за 7 месяцев с начала года добыто 60 млн тонн угля, что составляет 103,9% к аналогичному периоду прошлого года. Электрическим станциям было отгружено 32,5 млн тонн угля, на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 5,5 млн тонн, и порядка 15 млн тонн составил экспорт.

В целях стабильного прохождения отопительного сезона, по поручению Премьер-Министра от 7 августа текущего года, совместным приказом министерства энергетики и министерства по инвестициям и развитию создан штаб, который будет осуществлять мониторинг прохождения отопительного сезона текущего года.

Также в полномочиях штаба - мониторинг обеспечения углем коммунально-бытового сектора, населения и электростанций.

В состав штаба входят представители госорганов, национальных компаний и руководители добывающих компаний.

Напомним, в соответствии с положениями Кодекса РК «О недрах и недропользовании», принятого в декабре 2017 года, вопросы формирования государственной политики по твердым полезным ископаемым, включая уголь, отнесены в ведение министерства по инвестициям и развитию РК.

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