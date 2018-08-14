Санитарная машина детской больницы перевернулась на мосту в Караганде

Работники областной детской больницы не пострадали.

На Федоровском мосту в Караганде произошла серьезная авария, в результате столкновения перевернулась санитарная машина областной детской клинической больницы с пассажирами, передает корреспондент BNews.kz.

33-летний водитель автомобиля Toyota Prado, по предварительным данным, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с санитарной машиной областной детской клинической больницы. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota Prado, а также водитель санитарной машины и двое пассажиров скорой помощи госпитализированы.

«По данному факту назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование»,- сообщил представитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

Между тем, пресс-секретарь управления здравоохранения утверждает, что работники детской больницы не пострадали.

«Всех участников действительно отвезли в травмпункт, осмотрели, оказали необходимую медицинскую помощь и потом отпустили домой. Пассажиры и водитель медицинской машины не пострадали. Многие путают эту машину со скорой помощью, это не так, это машина областной детской клинической больницы, она работает по внутренним делам, выехала из своего медучреждения и направлялась в центр крови, попала в аварию»,- говорит пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

По ее словам, сильно пострадали только автомобили.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!