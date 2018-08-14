Исекешев поручил улучшить подъездные пути к школам и садикам

Аким Астаны проверил работу по устройству путей.

Сделать подъездные пути к детским садам, школам безопасными и удобными – такое поручение в ходе объезда ряда объектов образования дал аким Астаны Асет Исекешев. Помимо этого, на особом контроле находится вопрос по обустройству путей к жилым домам, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«В деле формирования комфортной городской среды не бывает мелочей, так как это касается вопроса безопасности, удобства жителей. И городские службы должны решать эти вопросы. Я буду держать это на личном контроле и мониторить через городскую службу Ikomek», – отметил аким столицы.

Только в прошлом году рядом с 33 объектами образования восстановлены и заменены дорожные знаки, проведено асфальтирование дорог, прилегающих к территориям школ, восстановлены имеющиеся выходы на проезжую часть, расширены парковочные места к 11 объектам образования. Планово устанавливаются остановочные павильоны закрытого типа, проводится освещение. В этом году планируется завершить работы еще по 13 объектам.

В ходе объезда аким Астаны проинспектировал ход работ. Первым объектом посещения стала школа-лицей № 66. Здесь на данный момент ведутся работы по прокладке подъездной дороги к школе, которые завершатся до начала учебного года.

«Проблема отсутствия подъездной дороги к этой школе существует не первый год. По этому поводу родители детей и учителя школы жаловались неоднократно. На данный момент работы по строительству подъездной дороги находятся на стадии завершения. К 1 сентября все соответствующие работы будут окончены», – говорится в сообщении управления образования.

После этого Асет Исекешев побывал в школах № 76 и № 75 по проспекту Мангилик Ел, 28/1, в детском саду № 87 «Кадыр» по проспекту Мангилик Ел, 22/2. По данным объектам было сделано строгое замечание ответственным лицам. А. Исекешев дал поручение за короткий срок устранить все недостатки.

«По всем этим объектам необходимо расширить проезжую часть, обустроить парковочные места, организовать сквозной выезд на улице А. Бокейхана. Скоро уже начнутся занятия. Поток машин станет больше. Мы не должны допускать того, чтобы дети подвергались опасности. Поэтому поручаю всем ответственным лицам в ближайшее время решить эту проблему», – сказал аким Астаны.

Кроме того, во время объезда Асет Исекешев побывал на улицах № 29 и Керей Жанибек хандары, в районе ЖК «Саранда». Ознакомившись с ходом дорожно-строительных работ на участке улицы № 29 от проспекта Мангилик ел до проспекта Тауелсыздык, аким поручил ответственным довести до конца все начатые работы, а также работы по посадке деревьев и устройству дерна.

«Необходимо довести улицу 29 до жилых кварталов, в районах Венской квартал, Есиль. Это принципиально-важный вопрос, учитывая, что население города постоянно растет. Необходимо создавать качественные условия по всем вопросам. Ответственным поручаю в кратчайшие сроки разрешить этот вопрос», – отметил А. Исекешев.

Как отмечают в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, протяженность новой шестиполосной дороги составит один километр. В результате строительства ул. № 29 разгрузятся улично-дорожные сети по проспектам Улы Дала и Мангилик Ел. Вместе с тем в перспективной застройке вышеназванного района инженерными сетями и подъездами будут обеспечены новые строящиеся жилые комплексы.

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