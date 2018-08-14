В Шымкенте начался суд над убийцей матери и деда

Мужчина предстал перед судом.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента начался судебный процесс по делу о жестоком убийстве 45-летней женщины и ее 70-летнего отца, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на судью-координатора СМУС Абинура Карабаева.

На скамье подсудимых - 24-летний мужчина, сын и внук убитых. По данным обвинения, в ту трагическую ночь у него произошла ссора с дедом из-за его увлечения азартными играми. Молодой человек якобы взял в долг у своих родственников и не вернул. После того как дед пошел спать, парень нанес родственнику несколько ранений. На крики прибежала его мать, и ее постигла та же участь.

Первой на место происшествия приехала тетя подсудимого. Сразу после задержания парень полностью признал свою вину, однако на суде заявил, что невиновен, а признание было вынужденное. За парня заступились и его родственники, они не верят, что он мог пойти на убийство. Однако свое увлечение азартными играми он отрицать не стал.

«Подсудимый сказал, что взяв деньги, ночью пошел играть в азартные игры. Играл до утра, а когда вернулся, увидел убитых родственников», - отметил судья Абинур Карабаев.

Что касается слов подсудимого о примененном давлении со стороны полиции, была проведена проверка антикоррупционной службой, которая не обнаружила телесных повреждений на его теле. Свидетели, сидевшие рядом с комнатой для показаний, тоже не слышали никаких громких звуков. Отмечается также, что обвиняемый ранее судим не был.

Напомним, в начале апреля в Абайский отдел полиции УВД Шымкента поступило сообщение от местного жителя о том, что в доме обнаружены два трупа: женщины и ее пожилого отца. Криминалисты установили, что потерпевшие скончались в результате нанесенных множественных ножевых ранений.

В ДВД тогда сообщили, что полицейским удалось по «горячим следам» задержать подозреваемого - 24-летнего сына убитой женщины, полностью признавшего свою вину.

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