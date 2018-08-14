Головкин и Альварес могут дойти до третьего боя - эксперт

Специалист выразил мнение, что бой между двумя спортсменами превратится в трилогию.

Британский журналист спортивного сайта MMAPlus.uk Бен Смит в беседе с корреспондентом Vesti.kz объяснил, почему второй поединок между чемпионом мира по версиям WBC, WBA Super и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом не станет решающим в определении лучшего в этом противостоянии, пишет Vesti.kz.

Боксеры 15 сентября вернутся на арену T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где ровно год назад состоялся их первый бой. Тогда соперники не смогли выявить победителя - итогом 12-раундового противостояния стала спорная ничья.

"Откровенно говоря, вся эта ситуация с Головкиным и "Канело" явно намекает на трилогию. Если второй бой не завершится тяжелым нокаутом, то нас ждет третья схватка. Это два знаковых соперника. Их бой будет конкурентным. Судьи определят лучшего, но проигравший не признает этот результат. Также отреагируют его фанаты. Это вызовет определенный шум, что спровоцирует интерес публики к третьему бою, а это ведь дополнительная возможность заработать большие деньги", - отметил Смит.

Напомним, изначально реванш Головкина и "Канело" должен был состояться 5 мая, но его отменили по вине мексиканца. Сразу в двух февральских допинг-пробах Альвареса обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу зараженного мяса. Затем "Канело" отказался от майского поединка и получил шестимесячную дисквалификацию, срок которой истекает в середине августа.

С большими сложностями стороны сумели прийти к согласию в решении о проведении повторного боя. Этот поединок будет показан каналом HBO по системе платных трансляций (PPV).

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