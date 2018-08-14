Глава НАСА посетит Казахстан

Визит будет приурочен к запуску "Союза" на МКС.

Глава НАСА Джим Брайденстайн планирует посетить Россию и Казахстан во время предстоящего в октябре запуска российского "Союза" к МКС, если позволит его расписание, детали пока прорабатываются, заявила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Меган Пауэрс.

Ранее Брайденстайн подтвердил готовность встретиться в будущем с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко сообщал, что Рогозин планирует провести первую встречу с Брайденстайном на Байконуре в октябре.

"Если позволит расписание, директор НАСА планирует посетить Россию и Казахстан в октябре, чтобы поддержать запуск американского астронавта Ника Хейга на корабле "Союз". Конкретные детали относительно запланированного визита главы НАСА пока прорабатываются", — сообщила представитель НАСА.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!