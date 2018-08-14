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Число жертв при обрушении моста в Генуе достигло 35 человек

Ранее была названа причина обрушения автомобильного моста.

Фото : © AP Photo / Vigili Del Fuoco14 августа 2018, 22:21

Число погибших при обрушении автомобильного моста в итальянской Генуе возросло до 35 человек, стало известно журналистам из источников в пожарной службе Италии, представители которой работают на месте трагедии. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее во вторник замминистра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси сообщил, число погибших при обрушении моста в Генуе составило 22 человека. Глава национальной службы Гражданской обороны Анджело Боррелли отметил, что как минимум 10 человек числятся пропавшими без вести, а 13 граждан получили ранения.


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