В капусте нашли вещество, защищающее кишечник от рака

За последние годы ученые открыли несколько видов микробов, напрямую замешанных или статистически связанных с развитием рака в организме человека, других животных или в тканях растений.

Капуста, кольраби и брокколи содержат в себе вещества, нормализующие микрофлору кишечника и защищающие его от появления в нем микробов, способствующих развитию рака прямой или толстой кишки. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Immunity, передает РИА Новости.

"Это открытие – большой повод для оптимизма. Мы вряд ли сможем поменять генетические факторы, способствующие развитию рака. С другой стороны, мы можем понизить их влияние, перейдя на диету с правильным количеством овощей", — рассказывает Гитта Стокингер (Gitta Stockinger) из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне (Великобритания).

За последние годы ученые открыли несколько видов микробов, напрямую замешанных или статистически связанных с развитием рака в организме человека, других животных или в тканях растений.

К примеру, бактерии Heliobacter pylori и Streptococcus gallolyticus считаются сегодня главными пособниками развития рака желудка и прямой кишки у человека, а на корнях растений часто появляются опухоли благодаря их заражению микробов Agrobacterium tumefaciens и десятком других бактерий.

Стокингер и ее коллеги выяснили, как можно защитить кишечник от развития подобных форм рака, изучая то, как различные вещества, содержащиеся в пище, влияют на работу клеток самой пищеварительной системы и на видовой состав ее микрофлоры.

Экспериментируя на мышах, биологи обнаружили, что вещество I3C, присутствующее в больших количествах в капусте, брокколи и кольраби, замедляло развитие уже существующих опухолей и защищало здоровых грызунов от рака прямой кишки. В дополнение к этому, это соединение снижало уровень воспалений и нормализовало микрофлору.

Пытаясь понять, с чем это было связано, ученые вырастили миниатюрные подобия кишечника из стволовых клеток грызунов, и проследили, как добавление I3C поменяет их работу. Оказалось, что молекулы I3C воздействовали на рецепторы на поверхности клеток кишечника и особым образом меняли их поведение при появлении повреждений стенок кишки.

Эти изменения касались поведения двух других групп клеток – различных иммунных телец, способствующих развития воспаления, и стволовых клеток, участвующих в починке микротрещин и разрывов. Большие дозы I3C, как показали опыты ученых, подавляли активность первых и заставляли вторых перестать размножаться и превратиться во "взрослые" клетки кишечника.

Соответственно, недостаток I3C должен приводить к развитию хронических воспалений и бесконтрольному делению стволовых клеток, что создает идеальные условия для развития рака. Стокингер и ее коллеги проверили, так ли это, удалив ген AhR, связанный с распознаванием этих молекул, из ДНК нескольких мышей.

Такие грызуны не только быстрее становились жертвами рака, но и почти не реагировали на изменения в диете. При переходе на "капустное" питание они умирали так же часто, как и их сородичи, питавшиеся аналогами фастфуда, и их микрофлора всегда содержала в себе микробов, провоцирующих развитие опухолей.

В противоположность этому, обычные грызуны, которых биологи кормили большими дозами I3C, практически не страдали от рака и воспалений пищеварительной системы. Их стволовые клетки, как показали наблюдения, активнее боролись с повреждениями, а иммунитет – не давал опасным микробам проникнуть в эти раны и "помочь" стволовым клеткам стать родоначальниками опухолей.

Пока не понятно, действует ли I3C аналогичным образом на клетки кишечника человека, что ученые планируют проверить в ближайшее время. В любом случае, как заключает Стокингер, капуста и другие овощи еще никому не вредили, и добавление их в диету будет полезным для здоровья в любом случае.

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