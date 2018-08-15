"Астана" выбыла из Лиги Чемпионов

«Астана» уступила во втором матче «Динамо».

«Астана» проиграла в ответном (гостевом) матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов загребскому «Динамо», передает СИА «SPORTINFORM».

В этот раз чемпион Казахстана сыграл поживее, чем в первой встрече, нанес десять ударов по воротам соперника, три из них пришлись в створ. Однако, хорватская команда и в этот раз сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности. А свой гол хозяева поля забили.

На 75-й минуте Леовац навесил в штрафную, и Гавранович реализовал передачу. 1:0 - победа «Динамо».

Хорватская команда прошла в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а «Астана» попытается теперь попасть в групповой этап Лиги Европы. Для этого ей придется выбить по итогам двух встреч либо израильский «Хапоэль», либо кипрский АПОЭЛ (соперник определится в ночь на пятницу).

Поединки «Астаны» за выход в групповой этап ЛЕ состоятся 23 и 30 августа.

«Динамо» (Загреб) - «Астана» 1:0 (0:0) Гол: Гавранович 74

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