Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы на свадьбе в Актюбинской области

У 22-летнего местного жителя конфисковано оружие.

В Актюбинской области у молодежи, стрелявшей на свадьбе, конфисковано оружие. Возбуждено уголовное дело, началось следствие, передает МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространилось видео, где на свадьбе в Шалкарском районе Актюбинской области молодежь стреляла из оружия. Начато следствие, у 22-летнего местного жителя конфисковано оружие.

«Улица Айтеке би в Шалкаре располагается на берегу озера. Молодые люди во время свадьбы пришли на берег озера и стали стрелять из охотничьего ружья. По данному факту Шалкарским районным отделом внутренних дел начато досудебное следствие в соответствии со статьей 287, части 2 УК РК «Незаконное владение, передача, продажа, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». У 22-летнего жителя Шалкара изъято в качестве вещественного доказательства охотничье ружье марки «ИЖ-К», 16 калибра. Назначена судебно-баллистическая экспертиза», - сообщает пресс-служба областного ДВД.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!