Вертолетом санавиации подростка доставили в медицинское учреждение краевого центра.

13-летнему мальчику оторвало руку во время прыжков с тарзанки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Днем 10 августа 2018 года возле водоема в селе Маралиха Чарышского района трое подростков прыгали в реку с так называемой «веревки - тарзанки», привязанной к дереву. В какой-то момент рука 13-летнего мальчика попала в петлю, находящуюся на конце веревки, вследствие чего произошла ее механическая ампутация. По данному факту Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка. Вертолетом санавиации подростка доставили в медицинское учреждение краевого центра.

Следствию предстоит выяснить обстоятельства, при которых несовершеннолетний получил тяжелую травму, а также причины нахождения детей в неустановленных для купания местах. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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