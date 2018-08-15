В Москве может появиться памятник Эдуарду Успенскому
Эдуард Успенский умер в Москве во вторник вечером на 81-м году жизни.
Фото : Газета 200015 августа 2018, 06:49
Памятник писателю Эдуарду Успенскому может появиться в Москве. Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
«Да, конечно памятник Успенскому может появиться в Москве, он достоин этого. Если поступит такое предложение, профильная комиссия конечно рассмотрит такое предложение», — сказал он.
Эдуард Успенский умер в Москве во вторник вечером на 81-м году жизни. Как рассказал его друг Геннадий Гладков, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Источник: Лента.ру
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