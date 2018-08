Озвучены результаты взвешивания «Канело» за 30 дней до второго боя с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) прошел обязательную процедуру взвешивания WBC за 30 дней до рематча с казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Канело» показал на весах 167,4 фунта (75,93 килограмма). Головкин ранее также обнародовал свои цифры — 168,3 фунта (76,34 килограмма). Таким образом, оба боксера с запасом уложились в установленный для этого срока лимит — 176 фунтов.

«Оба бойца хорошо движутся на пути к тому, чтобы безопасно сделать вес к их рематчу 15 сентября», — резюмировал твиттер Всемирного боксерского совета (WBC).

Второй бой «Канело» и GGG состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.

