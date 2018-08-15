Учёные предрекли человечеству аномально жаркую пятилетку

Средние температуры будут выше нормы примерно на 0,1°С, что повысит частоту засух, наводнений и других погодных аномалий.

В 2018–2022 годы температура воздуха на планете будет выше среднего, при этом число климатических рекордов со знаком "плюс" существенно возрастёт, пишет Лайф.

К такому выводу пришли учёные-климатологи из университета Бреста во Франции и из Метеорологического института Нидерландов на основе климатической модели, построенной на базе математических принципов.

По словам учёных, средняя температура воздуха в грядущую пятилетку будет выше нормы примерно на 0,1°С, что повысит частоту засух, волн жары и других погодных аномалий. Ожидается, что ситуация нормализуется только после 2022 года, хотя вода в океанах ещё долго может оставаться перегретой.

Климатологи поясняют, что одним из самых неприятных последствий глобального потепления считаются именно периоды аномальной погоды, то есть недельные проливные дожди или необъяснимые периоды засухи.

К сожалению, частота подобных явлений, как предрекают специалисты, в будущем будет только расти и по мере дальнейшего развития глобального потепления охватывать всё большие территории.

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