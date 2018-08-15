Для поддержки чистоты озера Алаколь выделено 390 миллионов тенге 

Ежедневно рабочие три раза вывозят собравшийся мусор.

Уже середина августа, а на озере Алаколь до сих пор нет отбоя от туристов со всего Казахстана и стран ближнего зарубежья. В свою очередь акимат области и местные предприниматели делают все, чтобы посетителям было комфортно. Особое внимание уделяется чистоте, передает zakon.kz.

C начала летнего сезона не останавливается и работа коммунальных служб, обслуживающие прибрежную зону. По словам руководителя отдела ЖКХ Алакольского район Ержана Нурпеисова, для поддержания чистоты возле озера была создана специальная бригада при ГКП «Алаколь тазалык», они с начала сезона вывезли более двух тысяч тонн твердо-бытовых отходов.

- Побережье озера составляет 12 километров в Акши и 3 километра в поселке Коктума. Ежедневно рабочие три раза вывозят собравшийся мусор. В этой работе задействовано 5 единиц техники и десяток человек. Кроме того, обустраивается коммунально-бытовые условия: везде устанавливают мусорные контейнеры, биоуборные , и многое другое, - отметил Ержан Нурпеисов.

Стоит отметить, не смотря на все проводимые меры по санитарной очистке побережья имеются факты злостного нарушения правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов Алматинской области.

- С июня по август месяц нами заполнено 50 административных протоколов. Из них выписано 12 штрафов, 38 предупреждений. Также, один гражданин был водворен в административный арест на 5 суток. Для усиления контроля общественной безопасности и нулевой терпимости к правонарушениям была прикомандированы дополнительные единицы полицейских и два экипажа ДПС, - отметил участковый инспектор Ыргайтинского сельского округа Ерик Оралбаев.

Стоит отметить, что чистоте уделяют большое внимание. В районном акимате сообщили, что на усиление работы коммунальных служб с областного акимата выделено 390 миллионов тенге. На эти средства планируется закупить дополнительную технику и усилить материально-техническую базу предприятия "Алаколь тазалык". На данный момент разрабатывается проект прокладки центральной канализации и водоснабжения его строительство запланировано на 2019-2020 годы.

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