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Мощное извержение вулкана прогнозируют в Японии

Ожидаемое стихийное бедствие может привести к катастрофическим последствиям в районах проживания людей.

Фото : Русская семерка15 августа 2018, 09:21

Японское правительство создало кризисный штаб в связи с опасностью катастрофического извержения вулкана на юго-западе страны, сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Ранее главное метеорологическое управление Японии предупредило о возможности сильного извержения вулкана на острове Кутиноэрабу на юго-западе страны, которое может привести к катастрофическим последствиям в районах проживания людей. Данные специалистов основаны на резко возросшем количестве вулканических землетрясений.

Управление повысило уровень опасности в этом районе со второго сразу до четвертого, что означает "подготовка к эвакуации".


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