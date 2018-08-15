Президент Южной Кореи хочет создать единое экономическое сообщество с КНДР
При этом Мун Чжэ Ин оговорился, что полноценная интеграция возможна только после полной денуклеаризации.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что нацелен на обеспечение свободы передвижения между двумя Кореями и создание единого экономического сообщества, передает РИА Новости со ссылкой на Рёнхап.
"Мы должны преодолеть разделение ради выживания и развития. Даже хотя мы далеки от политического объединения, установление мира между Югом и Севером, свободное посещение друг друга и формирование единого экономического сообщества — настоящее освобождение для нас", — отметил южнокорейский лидер на церемонии, посвященной освобождению Кореи от японского господства.
Он добавил, что "мир и процветание на Корейском полуострове — это обещание, которое два лидера сделали остальному миру. "Я надеюсь, что полная денуклеаризация КНДР и соответствующие меры США будут реализованы", — добавил он.
Железнодорожное сообщество
Как заявил Мун Чжэ Ин, интеграцию с КНДР можно начать с создания "железнодорожного сообщества Северо-Восточной Азии", которое будет включать шесть стран Северо-Восточной Азии и США. Позже в офисе южнокорейского президента уточнили, что шесть этих стран — две Кореи, Россия, Китай, Монголия и Япония.
"Это сообщество приведет к (формированию) энергетического и экономического блока в Северо-Восточной Азии путем расширения нашей экономической зоны на северный континент и создания основы для сосуществования и процветания в Северо-Восточной Азии", — заявил Мун Чжэ Ин.
Он добавил, что это станет "началом многосторонней системы безопасности" в регионе. Южнокорейский лидер напомнил, что Евросоюз начинался как простое объединение в сфере угля и стали.
При этом Мун Чжэ Ин оговорился, что полноценная интеграция возможна только после полной денуклеаризации.
Соединение дорог и совместная экономическая зона
Мун Чжэ Ин заявил, что железные и автомобильные дороги двух Корей планируется соединить к концу года.
В июне две Кореи договорились о создании совместной рабочей группы для реализации проекта модернизации на двух участках своих железных дорог. Южная Корея не так давно вступила в международную Организацию сотрудничества железных дорог, что позволит ей соединить свои железнодорожные магистрали с Транссибом через КНДР.
В 2003 году железные дороги Южной Кореи и КНДР были соединены впервые за полвека национального раскола, но смена власти в Сеуле и разработка ядерного оружия Пхеньяном привели к заморозке проекта. В апреле 2018 года лидеры двух корейских государств договорились возобновить работу над железнодорожным сообщением Юга и Севера.
Южная Корея надеется через Транссиб доставлять грузы в Европу, которые пока приходится отправлять морским путем.
Также Мун Чжэ Ин заявил, что в случае разрядки две Кореи могут создать в приграничных районах Кёнгидо и Канводно объединенную специальную экономическую зону.
По его словам, это создаст возможности для создания большого количества рабочих мест и для регионального развития региона, даст шанс средним и малым предприятиям.
Курс на разрядку
Снижение напряженности между двумя Кореями началась после смены власти в Сеуле. 27 апреля в Пханмунджоме состоялась первая встреча Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, после чего они встретились еще один раз в мае в преддверии проведения 12 июня в Сингапуре американо-северокорейского саммита.
На первом в истории саммите США и КНДР встретились Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. По итогам американский лидер заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро".
Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем. Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Ранее США выражали резкое недовольство продолжением реализации ядерной и ракетной программой Пхеньяна, Совбез ООН в связи с этим принял ряд решений о наложении на КНДР санкций.
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