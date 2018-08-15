Опубликован график важных дел Нурсултана Назарбаева

С момента окончания отпуска президент выполнил 33 важных государственных дела.

В прошлом месяце Нурсултан Назарбаев находился в краткосрочном отпуске, традиционном для этого месяца (соответствующую информацию Акорда распространила 23 июля, а 3 августа президент провел первое после отпуска мероприятие). Несмотря на паузу президентский график был насыщенным – официальная лента сообщила о 33 больших дел главы государства, пишет sayasat.kz.

Главной канвой стало празднование Дня столицы и дня рождения Нурсултана Назарбаева. Во многом эти два события определили тематическое содержание графика, на первом месте которого – посещения (таблица 1). Тем не менее, сохранялся и рабочий ритм. Глава государства совершил рабочую поездку в Павлодарскую область (третий с начала года выезд в регионы), посетил Щучинско-Боровскую курортную зону, провел совещание, принял премьер-министра и председателя Нацбанка (таблица 2). Внешняя политика представлена совместным участием глав государств Центральной Азии в презентации Международного финансового центра "Астана", встречей с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, а также 4 телефонными разговорами (таблица 3), половина из которых президент Назарбаев со своим российским коллегой Путиным.

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