Оцифровка учета препаратов привела к профициту лекарств в регионах

Cэкономленные в текущем году при закупе лекарств средства будут направленные на обеспечение выявленной в регионах доппотребности.

Совещание по вопросам планирования бесплатного лекарственного обеспечения с руководителями управлений здравоохранения регионов в селекторном режиме провел сегодня вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает Zakon.kz.

Интеграция информационной системы лекарственного обеспечения и единой фармацевтической информационной системы, внедренная при централизации амбулаторного лекарственного обеспечения, позволила более точно определять потребность и среднее потребление препаратов для пациентов, состоящих на диспансерном учете. В результате в ряде медорганизаций удалось выявить значительный профицит в препаратах.

Так, по данным единого дистрибьютора, к настоящему моменту для бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения в регионы отгружены медикаменты на сумму 57,2 млрд. тенге, а рецептов при этом обеспечено лишь на сумму 36,6 млрд. тенге. То есть в настоящее время на складах медицинских организаций находится лекарств на сумму более чем 20 млрд. тенге. А по некоторым препаратам весь отгруженный товар до сих пор остается неосвоенным.

В то же время на склады единого дистрибьютора уже начали поступать препараты, закупленные для обеспечения дополнительных заявок от регионов. На их приобретение дополнительно затрачено 23 млрд. тенге, сэкономленные в текущем году при закупе лекарств, и решением бюджетной комиссии Минздрава направленные на обеспечение выявленной в регионах доппотребности. Эти дополнительные объемы уже также начали поступать в медорганизации.

В ходе совещания Алексей Цой поручил руководителям региональных управлений здравоохранения тщательно проанализировать остатки лекарств, имеющихся в аптеках и медицинских учреждениях, и определить реальную потребность, в каких лекарствах действительно есть необходимость, а от каких нужно отказываться уже сейчас, прежде чем начнется отгрузка дополнительного объема.

«Даю поручение всем первым руководителям медицинских организаций, и заместителям управлений здравоохранения, курирующим лекарственное обеспечение, до 17 числа полностью выверить все списки и написать заявки на возврат по тем препаратам, которые не востребованы. Если вы видите, что не успеете освоить до конца года – верните эти препараты. Эти активы мы сможем перенаправить в дефицитные направления. Это создаст дополнительную экономию, что даст возможность сократить затрачиваемые на дополнительный закуп средства, перекрыв часть потребности за счет перераспределения», - сказал Алексей Цой.

К слову, уже к настоящему моменту управления здравоохранения отказались от ранее заказанных лекарств на сумму порядка 2,7 млрд. тенге.

Вице-министр также поручил обратить особое внимание при планировании потребности в бесплатных лекарствах на 2019 год, чтобы избежать ситуаций с дефицитом лекарств, произошедших в начале текущего года. Закупочные процедуры на следующий год начнутся уже в ближайшее время; единый дистрибьютор уже приступил к сбору предварительных заявок от регионов и медицинских организаций.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!