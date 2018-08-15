Тренер и промоутер Головкина оценили его форму и вес

Головкин показал на весах 168,3 фунта (76,34 килограмма).

Тренер Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) Абель Санчес и промоутер Том Леффлер прокомментировали результаты обязательного взвешивания казахстанского боксера за 30 дней до боя с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Головкин показал на весах 168,3 фунта (76,34 килограмма).

«Геннадий всегда в форме. Никаких оправданий. Геннадий - профессионал, и он относится к своему чемпионскому господству как профессионал - вне зависимости от того, тренируется он или нет. Именно поэтому он - чемпион мира с 2010 года», - сказал Санчес.

«Одна вещь, на которую вы можете рассчитывать с Геннадием, - это то, что он сохранит Big Drama Show к бою, не к тренировочному лагерю. Он уже в семидневном лимите веса WBC, 168 фунтах», - добавил Леффлер.

Результаты из тренировочного лагеря «Канело» пока не пришли. Рематч состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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