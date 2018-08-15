Турции может понадобиться международная финансовая помощь

Не лучшие времена переживает турецкая лира.

Валюта упала до исторического минимума, потеряв с начала года 45%. Реакция инвесторов и населения - предсказуема: все в панике скупают доллары, опасаясь полномасштабного финансового кризиса. А президент Реджеп Тайип Эрдоган в экономических бедах обвиняет Соединенные Штаты, которые ввели пошлины на сталь и алюминий. Почему некоторые аналитики сравнивают турецкий кризис с крахом Lehman Brothers? Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Пока турецкие власти ищут виновных и пытаются удержать курс, а аналитики стращают всевозможными негативными сценариями, рядовые граждане стараются понять: насколько может подорожать жизнь? Сейчас за 1 доллар дают 7,5 лиры, тогда как весной курс был один к четырем. За последнюю неделю турецкая валюта подешевела сразу на 25%.

В прошлом году золото стоило примерно 150 000 лир за килограмм. Теперь это 250 000 лир. Плюс аренда и другие расходы. Естественно, покупатели стали меньше покупать. Единственные, кого радует падение лиры, это - туристы. В бархатный сезон их в Турции миллионы.

Фатима Али, туристка из Кувейта: "Все дешево, по сравнению с ценами в Кувейте. Можно покупать все, любые бренды даже не глядя на цены".

Среди причин обрушения лиры называют разногласия Вашингтона и Анкары из-за покупки американских F-35 и российских S-400, а также арест священника Эндрю Брансона. В ответ на это США ввели санкции и повысили пошлины на 45%. Теперь инвесторы в сомнениях: стоит ли вкладывать деньги в страну, власти которой не могут справиться с такими вызовами?

Президент же страны в своих оценках весьма эмоционален. И его месседж успокаивающим не назовешь.

Тайип Реджеп Эрдоган, президент Турции: "С одной стороны, мы вместе с США являемся союзниками по НАТО, но с другой - они пытаются нанести стратегическому партнеру удар в спину. Разве это допустимо? Мы предпринимаем все необходимые шаги против этих атак с Министерством финансов. Я считаю, курс валюты вернется на разумный уровень".

Аналитики же бескомпромиссны. Считают, падение лиры ударит и по другим странам, которые ведут бизнес в Анкаре. Первыми это ощутят на себе европейские банки. А занятые за границей 200 млрд долларов стране придется возвращать уже по новому курсу.

Майк Инграм, главный стратег инвексткомпании WH IRELAND: "Я очень сомневаюсь, что те меры, которые предприняла Турция на данный момент, будут достаточными для стабилизации турецкой лиры. Эта страна была центром большинства инвесторов. Я думаю, что основная проблема, заключается в том, что при Эрдогане экономические институты были в значительной степени вытеснены с рынка".

В конце этого тоннеля света не видно. По крайней мере, эксперты предрекают дефолт, банковский кризис, увольнения, спад кредитования и потребления. Не исключают, что стране может понадобиться международная финансовая помощь.

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