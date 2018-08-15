Отдых, море, путешествие. Как казахстанцы готовились к летнему отпуску
Названы популярные места отдыха.
Аналитики Яндекса выяснили, какие вопросы про путешествия и отпуска задавали в Поиске жители Казахстана в июне и июле 2018 года. Учитывали запросы с вопросительными словами (что, куда, сколько и т. д.) и словами "отпуск", "отдых", "поездка", "море", "путешествие", сообщает Zakon.kz.
Топ-5 вопросов казахстанцев про летний отдых
Куда поехать отдыхать
Сколько градусов вода в Каспийском море в Актау
Что взять с собой на море
Где лучше отдыхать в Турции
Иссык-Кульское озеро в Киргизии, когда лучше отдыхать
Самый высокий интерес к путешествиям у казахстанцев наблюдался в июле: количество запросов со словом "отдых" в этом месяце было наибольшим. Меньше всего интересуются поездками в отпуск в октябре.
Некоторые ищут в интернете конкретные советы: [как отдыхать в сша почти бесплатно], [что необходимо знать перед поездкой в оаэ], [как правильно выбрать место для отдыха если в семье разногласие], [как получить сильный бронзовый загар на море] или даже [как красиво сфотографироваться в отпуске на море позы].
Топ-10 стран для летнего отдыха за границей у казахстанцев
Турция
Россия
Египет
ОАЭ
Китай
Таиланд
Грузия
Киргизия
Германия
Греция
При поиске мест для отдыха не всегда указывают конкретную страну. Например, часто спрашивают о Крыме, Сочи и Чёрном море. Наряду с Китаем в целом интересуются островом Хайнань. Отдельно от Киргизии ищут озеро Иссык-Куль. Если учитывать только курорты Казахстана, то в топе окажутся Каспийское море, озера Алаколь и Балхаш.
Топ-5 мест для летнего отдыха в Казахстане
Каспийское море
Озеро Алаколь
Озеро Балхаш
Аральское море
Капчагайское водохранилище
По данным поиска Яндекса, июнь-июль 2018.
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