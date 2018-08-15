Как бы выглядели известные фильмы без компьютерной графики

Вы будете удивлены, узнав, что скрывается за спецэффектами.

Ты сидишь в удобном кресле в кинотеатре, но словно погружаешься в параллельный мир и теряешь связь с реальностью. А всё благодаря усилиям команды профессионалов.

Чтобы достоверность каждой детали в киноленте не вызывала у зрителя никаких сомнений, киношникам приходится прибегать к использованию спецэффектов. Сегодня нам становится немного не по себе, если в фильме нет привычных «ба-бах» и «пыщ-пыдыщ». Ведь компьютерная графика уже давно стала органичной частью современного кино.

А первый спецэффект появился еще в 1895 (!) году в фильме Альфреда Кларка «Казнь Марии Шотландской». Тогда, разумеется, никто еще не знал, что такое спецэффекты и с чем их едят. Во время сцены казни, когда палач поднимал топор, камеру на секунду остановили, а в это время актрису, сыгравшую Марию, быстренько заменили манекеном.

Вот как создавался сказочно красивый визуальный ряд фильма «Жизнь Пи».

Именно благодаря впечатляющим спецэффектам Сандру Буллок перенесли с Земли в космос в фильме «Гравитация».





Прогулка на яхте американского брокера Джона Белфорта, «Волк с Уолл-стрит».



Съемочная площадка медленно превращается... превращается... в Нью-Йорк 1920 года в фильме «Великий Гэтсби».





Супермен летит на помощь в «Человеке из стали».

В то время как ты смотришь на Тони Старка в доспехах в «Железном человеке — 3», киношники видят Роберта Дауни-младшего в спецкостюме.

Порой съемочная площадка и вправду превращается в Страну чудес...

Из-за отсутствия каких-либо декораций на съемочной площадке, сложно поверить, что через несколько минут она превратится в страну Оз.

Гонконг в «Тихоокеанском рубеже» в реальной жизни выглядит куда менее красочно.

Лайфхак: как создать крутой вестерн типа «Одинокого рейнджера».

3D-тачскрин в «Голодных играх». Выглядит весьма забавно, когда взрослые дяденьки с серьезными лицами водят пальцами по плоской зеленой поверхности.

Для того чтобы Халк выглядел более реалистично, во время съемок «Мстителей» Марку Руффало пришлось надеть специальный костюм с датчиками, позволяющий перенести движения актера на его персонажа.

Откроем маленький секрет: эта сцена из «Мстителей» снята вовсе не в Нью-Йорке!

С трудом верится, что все эти небоскребы появились, по сути, из ничего.

Вот на чём или, точнее, на ком Скарлетт Йоханссон летала над облаками.

На самом деле в «Темном рыцаре» не было никакого стадиона, а эффект толпы создавали всего четыре человека.

Не знаю, как Кристен Стюарт во время съемок удавалось сохранять ее poker face...

И хотя все мы знаем, что кино — это сплошная иллюзия, а то, что происходит на экране, — изобретательная выдумка гениального режиссера, мы поддаемся киношному волшебству и невольно верим в фантастические миры, созданные с помощью спецэффектов.

Источник ofigenno.com

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