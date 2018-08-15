Как бы выглядели известные фильмы без компьютерной графики
Вы будете удивлены, узнав, что скрывается за спецэффектами.
Ты сидишь в удобном кресле в кинотеатре, но словно погружаешься в параллельный мир и теряешь связь с реальностью. А всё благодаря усилиям команды профессионалов.
Чтобы достоверность каждой детали в киноленте не вызывала у зрителя никаких сомнений, киношникам приходится прибегать к использованию спецэффектов. Сегодня нам становится немного не по себе, если в фильме нет привычных «ба-бах» и «пыщ-пыдыщ». Ведь компьютерная графика уже давно стала органичной частью современного кино.
А первый спецэффект появился еще в 1895 (!) году в фильме Альфреда Кларка «Казнь Марии Шотландской». Тогда, разумеется, никто еще не знал, что такое спецэффекты и с чем их едят. Во время сцены казни, когда палач поднимал топор, камеру на секунду остановили, а в это время актрису, сыгравшую Марию, быстренько заменили манекеном.
Вот как создавался сказочно красивый визуальный ряд фильма «Жизнь Пи».
Именно благодаря впечатляющим спецэффектам Сандру Буллок перенесли с Земли в космос в фильме «Гравитация».
Прогулка на яхте американского брокера Джона Белфорта, «Волк с Уолл-стрит».
Съемочная площадка медленно превращается... превращается... в Нью-Йорк 1920 года в фильме «Великий Гэтсби».
Супермен летит на помощь в «Человеке из стали».
В то время как ты смотришь на Тони Старка в доспехах в «Железном человеке — 3», киношники видят Роберта Дауни-младшего в спецкостюме.
Порой съемочная площадка и вправду превращается в Страну чудес...
Из-за отсутствия каких-либо декораций на съемочной площадке, сложно поверить, что через несколько минут она превратится в страну Оз.
Гонконг в «Тихоокеанском рубеже» в реальной жизни выглядит куда менее красочно.
Лайфхак: как создать крутой вестерн типа «Одинокого рейнджера».
3D-тачскрин в «Голодных играх». Выглядит весьма забавно, когда взрослые дяденьки с серьезными лицами водят пальцами по плоской зеленой поверхности.
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Не знаю, как Кристен Стюарт во время съемок удавалось сохранять ее poker face...
И хотя все мы знаем, что кино — это сплошная иллюзия, а то, что происходит на экране, — изобретательная выдумка гениального режиссера, мы поддаемся киношному волшебству и невольно верим в фантастические миры, созданные с помощью спецэффектов.
Источник ofigenno.com
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