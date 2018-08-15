В полиции Алматы разъяснили правила приема заявлений и сообщений

В случаях отказа приема заявления, должностным лицом ОВД ответственным за прием и учет заявитель в праве обратиться с жалобой.

В соответствии с приказом ГП РК №89 от 19 сентября 2014 года «Правила приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований» УВД-ОП районов, прием поводов и информаций об уголовных правонарушениях осуществляется круглосуточно, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

«Заявителю, непосредственно обратившемуся в орган уголовного преследования с заявлением, сообщением об уголовном правонарушении, должностным лицом, ответственным за прием и учет (оперативным дежурным), выдается талон-уведомление, содержащий уникальный номер. Талон также может выдаваться заявителю следственно-оперативной группой», - отметил начальник Центра оперативного Управления ДВД Алматы полковник полиции Андрей Квашнин.

Талон-уведомление состоит из двух частей:

корешка талона-уведомления, который остается в органе уголовного преследования;

отрывного талона-уведомления, который выдается заявителю.

На обороте отрывного талона-уведомления указаны адрес Интернет-ресурса http://service.pravstat.kz, номера телефонов: 1012 (SMS-сервиса), 8 800-080-7777 (со стационарного), 1414 (с мобильного), по которым заявителю можно получить соответствующую информацию и телефон органа уголовного преследования, принявшего заявление.

«В случаях отказа приема заявления, должностным лицом ОВД ответственным за прием и учет заявитель в праве обратиться с жалобой по номерам «телефонам доверия»: Центр оперативного управления ДВД Алматы 254-40-07; Управление собственной безопасности ДВД Алматы 254-40-84», - резюмировал полковник Квашнин.

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