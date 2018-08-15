Бедствующую пенсионерку из Уральска переведут в дом престарелых 

89-летняя труженица тыла доживала свой век в условиях, не достойных пожилого человека.

Пенсионерку забрали в центр помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Соцработники обещают поместить бабушку в дом престарелых, передает Zakon.kz со ссылкой на издание "Уральская Неделя".

В КГУ "Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" пенсионерка временно находится под присмотром врачей.

- Сигнал поступил к нам в субботу, мне прислали ссылку на видео. Наши работники поехали и привезли бабушку, - говорит директор Центра ресоциализации Курмангали Байгаржанов. - Внук и его сожительница не хотели ее отпускать, но, когда мы объяснили им, что уход за ней у нас будет лучше, то согласились. Сейчас мы готовим документы и собираемся отправить Тамару Ивановну на медосмотр, чтобы поместить ее в дом престарелых.

Обездвиженная, слепая, с ампутированными от постоянных морозов пальцами и практически глухая 89-летняя труженица тыла доживала свой век в условиях, не достойных пожилого человека.

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