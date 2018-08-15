Добыча газа в Казахстане выросла

Для населения цены на газ, транспортируемый по распределительным сетям, выросли за год на 8-9%.

По итогам I полугодия объемы добычи природного газа достигли 28,6 млрд кубометров - это на 8,3% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании Energyprom, передает Zakon.kz.

Из них уже 43% (против 38,6% годом ранее) приходятся на Атыраускую область - 12,3 млн куб. м, сразу на 20,4% больше, чем годом ранее.

Еще 36,3% обеспечили газодобытчики ЗКО (10,4 млрд куб. м, практически столько же, как и годом ранее), и 11,9% - компании Актюбинской области (3,4 млрд куб. м, +3,6% за год).

Более того, 14 августа текущего года на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК министр энергетики Канат Бозумбаев доложил, что объем добычи газа за 7 месяцев (январь-июль 2018) составил 32,8 млрд кубометров (+7% за год). При этом экспортировано за отчетный период сразу 12,3 млрд куб м. газа.

"Топливно-энергетическая отрасль продолжает динамичное развитие. Достижение основных показателей на постоянном контроле и мониторинге министерства", - подытожил К. Бозумбаев.

По итогам июля текущего года тарифы на природный газ, транспортируемый по распределительным сетям, выросли за год на 8,2%. Среди крупных городов и мегаполисов РК заметнее всего рост тарифов в Таразе (сразу на 19,9% за год) и Актобе (на 18,1%).

Цены на сжиженный газ, распределяемый по сетям, выросли на 9,1% за год. Среди крупных городов сильнее всего ощутили удорожание жители Астаны (сразу на 26,9%) и Петропавловска (на 21,7%).

Оплата за сжиженный газ в баллонах также выросла, но меньше - всего на 5,1% год-к-году. Заметнее всего цены поднялись в Уральске (на 25% за год) и Астане (на 18,2%).

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