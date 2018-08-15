Турция увеличила пошлины на ряд импортируемых из США товаров

Повышение тарифов коснется американских автомобилей, алкоголя и табака.

Власти Турции увеличили размер пошлин на ряд импортируемых из США товаров, в том числе автомобили, алкоголь и табак. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальный правительственный вестник T.C. Resmi Gazete.

По его данным, в соответствии с подписанным президентом Тайипом Эрдоганом указом пошлины на легковые автомобили были повышены на 120%, на алкогольные напитки - на 140%, на табак - на 60%. Кроме того, увеличился размер тарифов и на другие товары, включая косметические изделия, рис и уголь, пишет ТАСС.

В своем Twitter вице-президент Турции Фуат Октай отметил, что данные меры были приняты "в ответ на преднамеренные нападения со стороны администрации США" на турецкую экономику.

Президент США Дональд Трамп 10 августа "утвердил повышение вдвое пошлин на сталь и алюминий в отношении Турции". По его словам, пошлины "на алюминий сейчас будут составлять 20%, на сталь - 50%". Он также указал на то, что отношения США с Турцией в настоящий момент "не очень хорошие".

В марте США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив отсрочку ряду стран, среди них была Турция. С 1 июня эти меры вступили в действие и в отношении ближайших экономических партнеров США - Евросоюза, Канады и Мексики.

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