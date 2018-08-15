Тенге укрепился после ослабления

В обменниках доллар покупают/продают за 362,1-363,1 тенге, евро - за 410,3-412,5 тенге, рубль - за 5,45-5,51 тенге.

Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.

По результатам торгов, средневзвешенный курс доллара составил 362,18 тенге. Объем торгов составил 45,3 миллиона долларов при 122 сделках.

14 августа торги остановились на отметке 363,28 тенге за доллар.

Курс валют в обменниках: доллар покупают/продают за 362,1-363,1 тенге, евро - за 410,3-412,5 тенге, рубль - за 5,45-5,51 тенге.

Основными причинами ослабления валют развивающихся стран являются геополитическая напряжённость, а также протекционистская и санкционная политики США в отношении ряда развивающихся стран (Россия, Китай, Турция), что приводит к обострению дипломатических отношений.

Курс евро снижается к доллару на фоне напряженности вокруг Турции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 августа на митинге в городе Ризе о готовности вести торговлю со своими партнерами в национальных валютах. Эрдоган также отметил, что Анкара не намерена терпеть ситуацию, когда "миру объявлена экономическая война, а на ряд стран оказывается давление угрозой введения санкций".

Дополнительно, наблюдается общее укрепление курса доллара США на мировых рынках вследствие ожиданий по повышению процентных ставок ФРС США на фоне позитивных тенденций в экономике. Данные факторы в совокупности сформировали тренд перетока капитала с развивающихся рынков в развитые.

В настоящее время курсообразование происходит под действием фундаментальных факторов. Национальный Банк осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке, и в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний курса тенге.

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