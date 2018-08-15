В Актобе стартовала спартакиада среди спортсменов с нарушением слуха

Победители и призеры соревнований будут награждены благодарственными письмами, медалями и специальными кубками.

В Актобе стартовала II Спартакиада Республики Казахстан среди спортсменов с нарушением слуха. На церемонии открытия приняли участие заместитель акима области Ербол Нургалиев, а также почетные гости заместитель директора Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Крючков Алексей Михайлович, директор РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Каскырбаев Марат Даирович.

В своей приветственной речи заместитель акима области подчеркнул особую важность данных игр.

«Прежде всего, мы рады приветствовать Вас на нашем замечательном спортивном комплексе «Жекпе-жек». Для нас данное мероприятие является особенным. С чувством глубокого уважения к спортсменам с ограниченными возможностями, мы с гордостью принимаем II Спартакиаду РК. Мы верим в то, что эти соревнования откроют новые имена!»,- сказал заместитель акима области.

На спартакиаде принимают участие более 1000 спортсменов из всех регионов страны. Участники соревнуются по 10 видам спорта, в частности: плавание, легкая атлетика, шахматы, вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, мини-футбол, бадминтон, дзюдо и армлестинг.

В свою очередь, Марат Каскырбаев рассказал о динамике развития сурдлимпийского движения в Казахстане.

«Впервые спартакиада прошла в городе Алматы в 2014 году. Первые соревнования проходили по 5 видам спорта, в этом году данные игры проводятся по 10 видам спорта, число участников увеличилось в два раза. Хочу отметить, вторая Спартакиада проводится в Актобе по инициативе руководства Актюбинской области. Динамика развития сурдлимпийского движения в нашей стране очевидна»,- сказал директор Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Марат Каскырбаев.

Также, организаторы отметили, что данная спартакиада проходит раз в четыре года для реализации творческого потенциала людей с ограниченными физическими возможностями и является комплексным соревнованием.

Стоит отметить, победители и призеры соревнований будут награждены благодарственными письмами, медалями и специальными кубками от имени Министерства культуры и спорта РК. Спартакиада завершится 19 августа.

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