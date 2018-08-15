В Алматы частично перекроют часть улиц в связи с проведением велогонки

Движение автотраспорта будет полностью восстановлено после прохождения дистанции последним участником до 12.00 часов.

В этом году юбилейная Велогонка «Tour of World Class Almaty 2018» собирает порядка 1000 участников. Одно из самых ожидаемых велособытий начнется в 8.00 утра со старта детской дистанции. Старт и финиш будут напротив ТРЦ «Mega Alma-Ata» по ул.Розыбакиева.

В связи с проведением Велогонки будут частично перекрыты дороги города в день соревнования - 18 августа с 5.30 до 13.00 часов. Проезд на транспорте в местах прохождения дистанции будет ограничен.

«В этом году мы проводим уже пятую Велогонку. На юбилейное соревнование приезжают участники не только из регионов нашей страны, но и других стран. Для нас, как для организаторов, очень важна безопасность участников. Мы максимально сделали маршруты велогонщиков и движение в городе комфортными и безопасными как для участников, так и для жителей города. Трассы будут открываться по мере прохождения спортсменов. Надеемся на понимание горожан», - прокомментировала Салтанат Казыбаева, директор Корпоративного фонда «Смелость быть первым», организатор Велогонки «Tour of World Class Almaty 2018».

Движение для автотранспорта будет закрыто на следующих улицах:

Движение по улице Розыбакиева от ул. Левитана до ул. Аль-Фараби будет закрыто с 5.30 дня до конца мероприятия (13.00). Все полосы движения будут перекрыты.

Движение по улице Аль-Фараби от ул. Розыбакиева до ул. Назарбаева будет перекрыто с 06:00 до 10:30. Все полосы движения будут перекрыты.

Движение по улице Саина от ул. Розыбакиева до пр. Рыскулова (пересечения с улицами Жандосова, Шаляпина, Абая, Толе би, Райымбек батыра) будет перекрыто с 06:00 до 11:30. Все полосы движения будут перекрыты.

Движение по проспекту Рыскулова с ул. Саина до поворота на ул. Момышулы будет перекрыто с 08:30 до 12:00. Все полосы движения будут перекрыты.

Движение по улице Акын Сара до ул. Ак Кайнар будет закрыто с 08:30 до 12:00. Все полосы движения будут перекрыты.

Движение по улице Ак Кайнар мимо АвтоЦОНа и далее - до КПК полиции Бурундая (место разворота в обратное направление) будет закрыто с 08:30 до 12:00. Все полосы движения будут перекрыты.

Движение автотраспорта будет полностью восстановлено после прохождения дистанции последним участником до 12.00 часов.

Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников гонки.

5.30-13.00 ул. Розыбакиева (от Левитана до Аль-Фараби)

06:00-10:30 пр. Аль-Фараби (от Розыбакиева до Назарбаева)

06:00-11.30 ул. Саина (от Розыбакиева до Рыскулова)

08:30 до 12:00 пр. Рыскулова (от Саины до поворота на ул.Момышулы)

08:30 до 12:00 ул. Акын Сара до ул.Ак Кайнар

08:30 до 12:00 ул. Ак Кайнар мимо АвтоЦОНа и далее - до КПК полиции Бурундая (место разворота в обратное направление)

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