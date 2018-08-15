СМИ: не менее 45 военных погибли в Афганистане при нападении талибов
Боевики атаковали базу, расположенную в провинции Баглан.
Фото : KP.UA15 августа 2018, 11:56
По меньшей мере 45 сотрудников сил безопасности Афганистана были убиты в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на базу, расположенную в провинции Баглан (северо-западная часть страны). Об этом в среду в своем Twitter сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источник в полиции.
По его данным, целью атаки были военнослужащие и сотрудники полиции.
45 Afghan Security Forces Killed in Baghlan Attack #Afghanistan https://t.co/AJMxqrBeLI pic.twitter.com/7B38wzt4lg— TOLOnews (@TOLOnews) 15 августа 2018 г.
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