СМИ: не менее 45 военных погибли в Афганистане при нападении талибов

Боевики атаковали базу, расположенную в провинции Баглан.

По меньшей мере 45 сотрудников сил безопасности Афганистана были убиты в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на базу, расположенную в провинции Баглан (северо-западная часть страны). Об этом в среду в своем Twitter сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источник в полиции.

По его данным, целью атаки были военнослужащие и сотрудники полиции.

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