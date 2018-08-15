Генеральная прокуратура проверяет, почему растут цены на уголь

Начата работа по выявлению и пресечению фактов сговора недобросовестных субъектов рынка.

Генеральная прокуратура проводит проверку причин роста цен на уголь, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

"По поручению генерального прокурора в целях защиты прав и интересов населения проводится анализ состояния законности в сфере добычи и оборота угля. В Генеральную прокуратуру продолжает поступать информация о злоупотреблениях доминирующим и монопольным положением со стороны отдельных субъектов рынка в сфере торговли углем, совершении ими антиконкурентных действий и использования многоуровневых посреднических структур, что приводит к повышению стоимости твердого топлива", - сказано в сообщении главного надзорного органа.

Начата работа по выявлению и пресечению фактов сговора недобросовестных субъектов рынка.

При этом прокурорам областей поручено обеспечить недопущение неконтролируемого и необоснованного роста цен на уголь в предотопительный и отопительный сезон.

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