Запущен диалог по улучшению судебной системы. Пять писем Верховного Судьи

Практика написания писем первым руководителем госоргана впервые применяется в Казахстане.

Заведующий Отделом информационного обеспечения Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК Болат Кальянбеков поделился секретом успеха мировых компаний, передает Zakon.kz.

Прежде всего, это профессиональные внутренние и внешние коммуникации. Сегодня, это один из важных ключей среди множества наработок успешного менеджмента.

На практике выработано большое количество инструментов в сфере коммуникаций. Это аккаунты в социальных сетях, личные блоги, прямые линии и многое другое. Многие из них показали свою высокую эффективность. Один из действенных форматов – письма первых руководителей к сотрудникам и клиентам.

С момента своего прихода в Верховный Суд Жакип Кажманович приоритетное внимание уделяет вопросу коммуникаций. И одним из инструментов в этом стали его письма к коллегам. За 8 месяцев работы он написал пять писем. У каждого из них были свои конкретные тема и задача.

Первое. 20 декабря 2017 года "Сделано немало, продолжим вместе!", адресованное судьям и сотрудникам судов (на свой 5-й рабочий день).

Второе. 28 декабря 2017 года – "Адвокатам и прокурорам Казахстана".

В этих обращениях он предложил начать открытый диалог по улучшению работы судов. В ответ в Верховный Суд поступило порядка 1000 предложений. На их основе и были сформированы "Семь камней правосудия", представленные на расширенном заседании в январе текущего года. Сейчас на основе "Семи камней" готовится законопроект по совершенствованию работы судов.

Третье. 13 марта 2018 года "Что делаем, что будем делать и почему?".

В нем Ж.Асанов рассказал о проводимой работе по модернизации судебной системы. Это проектный подход, быстрые победы, итоги поездки в Сингапур (ночные, семейные суды и другое), развитие примирительных процедур и изменения в системе отбора судей.

Четвертое. 26 апреля 2018 года "О крупном, важном, интересном".

В нем был продолжен разговор о модернизации судебной системы. Коллеги были проинформированы о начале работы над концепцией развития судебной системы. Здесь же было предложено создать особую атмосферу в судах, посмотреть на все процессы глазами посетителей судов, сделать все, чтобы им было максимально комфортно. Особое внимание Ж.Асанов уделил качеству судебных актов. Он проинформировал о начале конкурса на лучший судебный акт и его целях.

Пятое. 13 августа 2018 года "О нашей с вами ответственности. Профессиональной и личной".

В нем Председатель Верховного Суда призвал судей при отправлении правосудия руководствоваться законом и совестью. Он рассказал о том, как намерен реагировать в соответствии с законом на судебные акты "шитые белыми нитками".

В разговоре с Жакип Кажмановичем узнал, что в следующих его письмах будут затронуты темы о судейском самоуправлении, о том, как желательно лаконично и убедительно писать жалобы на имя Председателя Верховного Суда, чтобы он быстро мог понять суть незаконности решений нижестоящих инстанций.

Помимо этого, были еще два обращения Ж.Асанова – о важности примирения в казахстанском обществе и с призывом поступать в Академию правосудия.

"Как видите, каждое письмо – это конкретный месседж и ориентир для внутреннего судейского сообщества. Они показывают то, над какими задачами работает Председатель Верховного Суда, раскрывают его видение поставленной проблемы и ее решения. Все письма приходят каждому судьи и работнику суда по всей стране на личную электронную почту с персональной почты Жакипа Кажмановича. У каждого есть возможность напрямую написать ему ответ и поделиться своим видением (и этим активно пользуются)", - рассказал Кальянбеков.

По мнению Кальянбекова, практика написания писем первым руководителем госоргана впервые применяется в Казахстане. Она показывает личную вовлеченность Председателя Верховного Суда в проводимую работу и создает свою особую атмосферу. Такой формат общения заряжает на конструктив, мотивирует принять участие, позволяет высказать свои самые смелые мысли об улучшении судов.

"Все письма Асанова размещались в СМИ. В своих комментариях многие предлагают свои варианты решения поднимаемых в них проблем. По итогам 8-ми месяцев работы могу сказать, что через такие личные обращения запущен диалог по улучшению работы судебной системы. Самое главное, в него вовлечены все желающие – судьи, адвокаты, прокуроры, юристы, работники судов и многие другие. Согласитесь, для такой консервативной по своей природе системы как суды, это очень важно", - заключил Кальянбеков.

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