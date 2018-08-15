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Тренер, пнувший коврик для намаза, просит прощения у мусульман Казахстана

Его уволили вчера за несоблюдение педагогической этики.

Фото : кадр из видео Youtube15 августа 2018, 12:54

Тренер одной из спортшкол Тараза, который жёстко прервал молитву своих подопечных и пнул жайнамаз, попросил прощения у мусульманского общества, сообщает BNews.kz.

Он признал, что поведение его было не достойным, а отсутствие религиозной грамотности сыграло с ним плохую шутку.

"Я искренне прошу прощения у мусульманского общества, своим поступком я показал абсолютное отсутствие религиозной грамотности", - говорит Алмат Баетов в своем видео-обращении.

Слава мужчины пришла к нему неожиданно. В минувший понедельник в социальных сетях появилось видео, где Баетов заходит в комнату, похожую на спальную. Около одной из кроватей на молитвенных ковриках стоят двое мальчишек, на вид 12-13 лет. Мужчина с порога резко их окрикивает "Бросай я тебе говорю… Вы заразили всех уже". А после пинает жайнамаз (коврик) и даёт подзатыльники обоим мальчишкам.

За такой проступок тренера уже осудили в мусульманском обществе, пинать коврик для молитвы, говорят, грех. Стоит отметить, что подростки приехали в Тараз из одного из районов области на сборы. Здесь они должны были пройти отбор для зачисления в спортивную школу-интернат с проживанием. Случай на видео произошел во время сборов. По некоторым данным, тренер не дождавшись на сбор своих подопечных решил узнать в чем дело.

В управлении туризма и спорта Жамбылской области обстоятельства пока ещё выясняют. Но решение об увольнении тренера спортшколы уже принято. Его уволили вчера за несоблюдение педагогической этики.


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