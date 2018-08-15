Экс-депутату из Кыргызстана продлили арест в Алматы

Срок продления - до 15 октября.

Продолжается следствие по делу экс-депутату из Кыргызстана, задержанному в феврале 2018 года в ходе спецоперации, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда, Специализированным межрайонным следственным судом срок содержания под стражей Асылбеку уулу Дамирбеку продлен до 15 октября.

Он подозреваются в совершении экономической контрабанды в составе преступной группы, а также в участии в транснациональной преступной организации.

Как сообщалось ранее, всего с санкции суда в Алматы были арестованы 17 человек: 14 казахстанцев и трое граждан Кыргызстана.

15 и 16 февраля в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях прошла спецоперация, в результате которой были задержаны 35 человек. Среди них были сотрудники таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета и трое граждан Кыргызстана. 13 из задержанных являлись сотрудниками таможенных постов «Сарыагаш», «Капланбек», «Атамекен» и «Казыгурт». В целом, в ходе спецоперации ликвидировано 8 ОПГ. 16 человек были арестованы в ЮКО.

Один из задержанных депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Дамирбек Асылбек уулу. Постановлением Алмалинского районного суда Алматы от 17 февраля 2018 года он был взят под стражу на время расследования. Известно, что ранее он работал с задержанными Чынгызом Абакировым и Уланбеком Мурадиловым в ЗАО «Альфа Телеком». Позже Асылбека уулу лишили депутатского мандата из-за двойного гражданства.

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